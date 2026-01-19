Vanja Marinković ne putuje u Minhen, problem za Partizan

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Vanja Marinković ne putuje u Minhen, problem za Partizan

Kapiten košarkaša Partizana, Vanja Msrinković, neće igrati protiv Bajerna u Nemačkoj u utorak od 20.30.

Vanja zbog bolesti nije trenirao, ali nije isključeno da će se oporaviti već za petak i narednu utakmicu crno-belih u Beogradu protiv Hapoela iz Tel Aviva. Pre Vanje, virus su imali Sterling Braun i Dvejn Vašington. Reprezentativac Srbije igra u proseku 21 minut u Evroligi i postiže prosečno to 5,6 poena po utakmici, a u ABA ligi 8,8.
KošarkaPartizanVašingtonEvroligaMinhenNemačkaABA liga

