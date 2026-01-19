VIDEO Šok u Melburnu: Sedmi nosilac izbačen u prvom kolu, jedva napustio teren

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Šok u Melburnu: Sedmi nosilac izbačen u prvom kolu, jedva napustio teren

Ubedljivo najveći šok na Australijan openu je činjenica da sedmog nosioca Feliksa Ože-Alijasima nećemo gledati u drugom kolu turnira.

On je na kraju jedva izašao sa terena. WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Kanadski teniser je bio jedan od favorita iz senke u Melburnu, ali je morao da preda meč prvog kola protiv Nuna Boržeša pri rezultatu 3:6, 6:4, 6:4. Istegao je butinu, došlo je do problema sa preponama i morao je da se povuče. Jedva je na kraju došetao do mreže što najbolje pokazuje kakve je bolove trpeo, pa je odlučio da je mnogo bolje da se povuče nego pogorša
Ključne reči

KanadaAustralian OpenMelburn

