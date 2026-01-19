Hamad Međedović u drugom kolu Australijan opena, Đere eliminisan

MELBURN - Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu u Melburnu pobedio Argentinca Marijana Navonea 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Meč je trajao tri sata i dva minuta. Navone je 74. teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 90. mestu ATP liste. Srpski teniser je dobio prvi set rezultatom 6:2, a onda je Navone osvojio drugi set u taj-brejku sa 7:6 (7:3). Međedović je potom dobio naredna dva seta i zasluženo je stigao do plasmana u drugo kolo Australijan opena. Srpski teniser će u drugom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora, koji je na startu