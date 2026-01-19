Pred meč Srbija – Austrija: Četiri scenarija da Orlovi prođu

Sport klub pre 12 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Pred meč Srbija – Austrija: Četiri scenarija da Orlovi prođu

U ponedeljak od 18.00 rukometna reprezentacija Srbije ima meč-loptu za prolaz u drugu fazu.

U danskom Hernigu, izabranici Raula Gonzalesa su već napravili podvig, savladavši olimpijskog vicešampiona Nemačku 30:27. Sada im je za prolaz dalje potreban još jedan pozitivan rezultat. Rival definitivno jeste manjeg renomea, selekcija Austrije, ali daleko od toga da Srbiju čeka lak zadatak. Šta treba da se dogodi da Srbija prođe dalje? Posle poraza od Španije i pobede nad Nemačkom, jasno je da Srbiju dalje vodi pobeda nad Austrijom u poslednjem kolu grupe.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Novak u pohodu na 25. grend slem - na startu protiv Pedra Martineza

Novak u pohodu na 25. grend slem - na startu protiv Pedra Martineza

RTV pre 22 minuta
Mađari ogorčeni nakon poraza: „Ono protiv Srbije je bio cirkus, imali su dvojicu ‘igrača’ više!“

Mađari ogorčeni nakon poraza: „Ono protiv Srbije je bio cirkus, imali su dvojicu ‘igrača’ više!“

Hot sport pre 12 minuta
Australijan open, drugi dan: Novak saznao potencijalnog rivala u 2. kolu

Australijan open, drugi dan: Novak saznao potencijalnog rivala u 2. kolu

Nova pre 22 minuta
"Kakav cirkus, pokradeni smo"! Mađari grme nakon poraza od Srbije, pronašli krivce

"Kakav cirkus, pokradeni smo"! Mađari grme nakon poraza od Srbije, pronašli krivce

Večernje novosti pre 17 minuta
Vranjanac Dodić igrač utakmice Srbija – Nemačka na prvenstvu Evriopeu rukometu

Vranjanac Dodić igrač utakmice Srbija – Nemačka na prvenstvu Evriopeu rukometu

Jug press pre 52 minuta
Poznati potencijalni protivnici Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva za vaterpoliste

Poznati potencijalni protivnici Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva za vaterpoliste

Danas pre 1 sat
Rukometaši Srbije večeras protiv Austrije za plasman u drugu fazu EP

Rukometaši Srbije večeras protiv Austrije za plasman u drugu fazu EP

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometAustrijaNemačkaDanskaSrbija AustrijaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Promašen penal u nadoknadi, bes i haos: Senegal prvak Afrike

Promašen penal u nadoknadi, bes i haos: Senegal prvak Afrike

BBC News pre 3 minuta
Novak u pohodu na 25. grend slem - na startu protiv Pedra Martineza

Novak u pohodu na 25. grend slem - na startu protiv Pedra Martineza

RTV pre 22 minuta
(Foto) Međedović uspešan, Đere izgubio od Vavrinke u prvom kolu Australijan opena

(Foto) Međedović uspešan, Đere izgubio od Vavrinke u prvom kolu Australijan opena

Newsmax Balkans pre 23 minuta
Raport iz Malmea: Povreda "nezamenljivog" i odlazak legende

Raport iz Malmea: Povreda "nezamenljivog" i odlazak legende

Sportske.net pre 7 minuta
Međedović upisao prvu ovakvu pobjedu u karijeri: Čeka ga potencijalni spektakl protiv šestog na svijetu

Međedović upisao prvu ovakvu pobjedu u karijeri: Čeka ga potencijalni spektakl protiv šestog na svijetu

Sandžak press pre 2 minuta