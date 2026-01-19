Pred meč Srbija – Austrija: Četiri scenarija da Orlovi prođu

U ponedeljak od 18.00 rukometna reprezentacija Srbije ima meč-loptu za prolaz u drugu fazu.

U danskom Hernigu, izabranici Raula Gonzalesa su već napravili podvig, savladavši olimpijskog vicešampiona Nemačku 30:27. Sada im je za prolaz dalje potreban još jedan pozitivan rezultat. Rival definitivno jeste manjeg renomea, selekcija Austrije, ali daleko od toga da Srbiju čeka lak zadatak. Šta treba da se dogodi da Srbija prođe dalje? Posle poraza od Španije i pobede nad Nemačkom, jasno je da Srbiju dalje vodi pobeda nad Austrijom u poslednjem kolu grupe.