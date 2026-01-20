Ujutru sunčano, ali hladno vreme: Temperatura do šest stepeni

U većem delu zemlje očekuje se vedro vreme uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva, navodi se u progozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana biće sunčano, ali hladno. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 13 do minus pet stepeni, a najviša od minus dva do šest. U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega. Duvaće umeren, povremeno i jak, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus pet