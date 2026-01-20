Ujutru sunčano, ali hladno vreme: Temperatura do šest stepeni

Newsmax Balkans pre 13 sati  |  Newsmax Balkans
Ujutru sunčano, ali hladno vreme: Temperatura do šest stepeni

U većem delu zemlje očekuje se vedro vreme uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva, navodi se u progozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana biće sunčano, ali hladno. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 13 do minus pet stepeni, a najviša od minus dva do šest. U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega. Duvaće umeren, povremeno i jak, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus pet
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Zima se ne predaje - sneg, kiša i olujna košava: RHMZ objavio najnoviju vremensku prognozu

Zima se ne predaje - sneg, kiša i olujna košava: RHMZ objavio najnoviju vremensku prognozu

Mondo pre 51 minuta
(Foto) Tokom vikenda smrzavanje na ledenoj košavi, a od nedelje kiša i sneg! RHMZ objavio najnoviju prognozu: Zbog jedne…

(Foto) Tokom vikenda smrzavanje na ledenoj košavi, a od nedelje kiša i sneg! RHMZ objavio najnoviju prognozu: Zbog jedne stvari potreban poseban oprez

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza 21. januar 2026.

Vremenska prognoza 21. januar 2026.

RTS pre 1 sat
UPALJEN METEOALARM: Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

UPALJEN METEOALARM: Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

Šabačke novosti pre 3 sata
Sutra hladno i vetrovito, jutro s mrazom, ponegde s maglom

Sutra hladno i vetrovito, jutro s mrazom, ponegde s maglom

NIN pre 6 sati
I sutra sunčano i ledeno u Novom Sadu, za vikend najjači udari košave

I sutra sunčano i ledeno u Novom Sadu, za vikend najjači udari košave

Radio 021 pre 7 sati
Vremenska prognoza za sredu, 21. januar: Oblačno uz sunčane intervale

Vremenska prognoza za sredu, 21. januar: Oblačno uz sunčane intervale

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 6. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 6. kolu?

Danas pre 47 minuta
Ledenica pala sa zgrade, Srbinu uništen automobil! Ko u tom slučaju treba da nadoknadi štetu, ovo su svi koraci, a evo koliko…

Ledenica pala sa zgrade, Srbinu uništen automobil! Ko u tom slučaju treba da nadoknadi štetu, ovo su svi koraci, a evo koliko tačno novca možete da dobijete

Blic pre 12 minuta
Vučić o indeksu najmoćnijih armija: Verujem da će naša vojska naredne godine biti u prvih 50

Vučić o indeksu najmoćnijih armija: Verujem da će naša vojska naredne godine biti u prvih 50

Danas pre 7 minuta
Na stadionu se orilo „Nemanja from Serbia“: Profesor Vladimir Dugalić za Danas o meču Mančester junajteda na kojem je bio sa…

Na stadionu se orilo „Nemanja from Serbia“: Profesor Vladimir Dugalić za Danas o meču Mančester junajteda na kojem je bio sa Nemanjom Vidićem i Aleksom Fergusonom

Danas pre 37 minuta
Ova uobičajena greška kvari vam san zimi, otkriva lekar

Ova uobičajena greška kvari vam san zimi, otkriva lekar

Danas pre 1 sat