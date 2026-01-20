UŽIVO iz studija Nova.rs: Analiza Zvezdine herojske pobede nad Monakom

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
UŽIVO iz studija Nova.rs: Analiza Zvezdine herojske pobede nad Monakom

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Monako na gostovanju posle produžetka rezultatom 96:100 (90:90) u okviru 23. kola Evrolige.

Bio je ovo veoma uzbudljiv i napet meč. Zvezda je igrala mnogo bolje u prvom poluvremenu, imala je dvocifrenu prednost, ali se Monako korak po korak vraćao i topio razliku koja je u jednom trenutku iznosila 18 poena – preciznije 29:47. Francuski tim je preokrenuo u drugom poluvremenu, pred raj treće deonice, kasnije je bio bliži pobedi, ali su crveno-beli uspeli da se vrate velikom serijom i pre svega potezima sjajnog Ebuke Izundua. Monako je izgubio loptu na
