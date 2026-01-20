Zvezda na teškim gostovanjima nastavlja borbu za plej-of, Partizan ne ide iz Minhena i traži pomak sa dna Evrolige

Od utorka do petka igraće se 23. i 24. runda Evroliga u popularnom duplom kolu, koje će biti izuzetno naporno za Crvenu zvezdu i Partizan.

Prvi će na teren košarkaši Zvezde, koji u utorak od 18.45 gostuju ekipi Monaka. Biće to duel dve fizički veoma jake ekipe, a Zvezda je u prvom delu sezona bila bolja u Beogradskoj areni sa 91:79. Tada je Zvezda bila u sjajnoj formi, pogotovo defanzivnoj, što sada nije slučaj, ali i te kako ima čemu da se nada u Monaku, koji jeste jedan od glavnih kandidata za titulu, ima i 11 pobeda u nizu, ali je pokazao određene slabosti ove sezone. Glavno će biti da crveno-beli