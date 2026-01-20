AO - Pobede Osake i Ostapenko, eliminisana Kasatkina

AO - Pobede Osake i Ostapenko, eliminisana Kasatkina

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se danas u drugo kolo Australijan opena, pošto je pobedila Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:3, 3:6, 6:4.

Meč Osake i Ružić, 17. i 65. teniserke sveta, trajao je dva sata i 24 minuta. Osaka će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv Rumunke Sorane Kirstee koja je danas bila bolja od Nemice Eve Lis, takođe, u tri seta - 3:6, 6:4, 6:3. Plasman u drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni obezbedila je i Letonka Jelena Ostapenko koja je sa 6:4, 6:4 slavila protiv Slovakinje Rebeke Sramkove. Njana protivnica u narednoj rundi biće Kineskinja Vang Ksiju.
