Partizan trijumfom u Bavarskoj prekinuo niz loših rezultata u Evroligi

Košarkaši Partizana savladali su u gostima ekipu Bajerna rezultatom 67:63 u 23. kolu Evrolige i tako prekinuli seriju od sedam uzastopnih poraza u elitnom takmičenju.

Crno-beli su sjajno otvorili utakmicom serijom 12:5, a ubrzo su imali i dvocifrenu prednost na svojoj strani – 18:5. Domaćin se polako vraćao rezultatski u ovu utakmicu, a u jednom trenutku je imao i zaostatak od samo šest poena – 21:15. Ipak novom serijom je gostujući tim otišao na pristojnih plus 9 – 29:20, da bi na minut pre kraja prvog poluvremena imali sve na svojoj strani – 34:26. Potom su izabranici trenera Svetsilava Pešića počeli da „tope“ prednost rivala,