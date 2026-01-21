Partizan trijumfom u Bavarskoj prekinuo niz loših rezultata u Evroligi

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Partizan trijumfom u Bavarskoj prekinuo niz loših rezultata u Evroligi

Košarkaši Partizana savladali su u gostima ekipu Bajerna rezultatom 67:63 u 23. kolu Evrolige i tako prekinuli seriju od sedam uzastopnih poraza u elitnom takmičenju.

Crno-beli su sjajno otvorili utakmicom serijom 12:5, a ubrzo su imali i dvocifrenu prednost na svojoj strani – 18:5. Domaćin se polako vraćao rezultatski u ovu utakmicu, a u jednom trenutku je imao i zaostatak od samo šest poena – 21:15. Ipak novom serijom je gostujući tim otišao na pristojnih plus 9 – 29:20, da bi na minut pre kraja prvog poluvremena imali sve na svojoj strani – 34:26. Potom su izabranici trenera Svetsilava Pešića počeli da „tope“ prednost rivala,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda stigla do velike pobede u Kneževini nakon produžetka

Crvena zvezda stigla do velike pobede u Kneževini nakon produžetka

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaBavarska

Sport, najnovije vesti »

Ništa se ne prašta - Selektor Slovenije smenjen u Zenitu

Ništa se ne prašta - Selektor Slovenije smenjen u Zenitu

Sportske.net pre 6 minuta
Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno…

Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno igrati da bi se pobeđivalo

Danas pre 1 minut
Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

Danas pre 26 minuta
(VIDEO) Arsenal pokorio Italiju sa tri gola, poraz prvaka Evrope, “šestica” Reala i neuspeh Sitija na severu u 7. kolu Lige…

(VIDEO) Arsenal pokorio Italiju sa tri gola, poraz prvaka Evrope, “šestica” Reala i neuspeh Sitija na severu u 7. kolu Lige šampiona

Danas pre 51 minuta
Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Danas pre 1 sat