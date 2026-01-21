Krenuo je haos u glavi, Međedović o porazu u Melburnu: Propuštena prilika, ne zadovoljavam se drugim kolom

Hamad Međedović poražen je u drugom kolu Australijan opena u Melburnu.

Aleks de Minor je slavio 6:7 (5-7), 6:2, 6:2, 6:1. – Neverovatan je osećaj. Uspeli smo malo pre meča da idemo na zagrevanje, oko pola sata. Ovako nešto sam sanjao u prošlosti, to je san za svakog mladog igrača i ostvario mi se – rekao je 22-godišnji Novopazarac. Ispostavilo se da je ključni trenutak meča bio na 2:2 u drugom setu – Hamad je propustio brejk loptu, a onda u narednom gemu pretrpeo brejk posle velike borbe. – Krenuo je haos u glavi… Osećao sam da imam