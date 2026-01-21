De Minor otkrio kako je preokrenuo, pa pobedio Hamada na Australijan openu! Priznao šta ga je veoma frustriralo, evo kako je uspeo da dođe do trijumfa!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović Iako je nastupao pred krcatom Rod Lejver Arenom, ni domaćinu ni publici nije bilo do radovanja u prva dva seta – pa je svakako bio veoma radostan da jedan od retkih mečeva na tri dobijena seta u kojima je uspevao da preokrene rezultat (3-14) okonča uz samo tri izgubljena gema u poslednja dva (6-7, 6-2, 6-2, 6-1). Koliko ga je impresionirao Hamad u prvom setu? “Igrao je zaista tenis veoma visokog kvaliteta. Kao što sam