Aleksandra Krunić u drugom kolu Australijan opena u dublu

Danas pre 47 minuta  |  Beta
Aleksandra Krunić u drugom kolu Australijan opena u dublu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu u konkurenciji dublova.

Krunić i Danilina su Amerikanku Kvin Glison i Ruskinju Elenu Pridankinu sa 7:5, 4:6, 6:0 posle dva ipo sata igre. Srpsko-kazahstanski dubil je gubio sa 4:1 u prvom setu, ali je preokrenuo rezultat i dobio taj deo igre sa 7:5. Krunić i Danilina su drugi set započele brejkom, ali su protivnice potom izjednačile na 3:3, da bi brejkom u desetom gemu i poravnale na 1:1 u setovima. U trećem setu su Krunić i Danilina dominirale, nisu prepustile protivnicima niti jedan
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan opena u dubl konkurenciji

Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan opena u dubl konkurenciji

Insajder pre 12 minuta
Lagano: Novak Đoković se plasirao u 3. kolo Australijan opena!

Lagano: Novak Đoković se plasirao u 3. kolo Australijan opena!

Hot sport pre 26 minuta
Muzeti, Šelton i Hačanov u trećem kolu Australijan opena

Muzeti, Šelton i Hačanov u trećem kolu Australijan opena

Radio sto plus pre 21 minuta
Opravdali ulogu favorita: Muzeti, Šelton i Hačanov u trećem kolu Australijan opena

Opravdali ulogu favorita: Muzeti, Šelton i Hačanov u trećem kolu Australijan opena

Kurir pre 12 minuta
Iga Švjontek lagano do trećeg kola, kraj za Ostapenko

Iga Švjontek lagano do trećeg kola, kraj za Ostapenko

Sport klub pre 12 minuta
Bravo, Aleksandra! Srpkinja blista u dublu - gledaćemo je u drugom kolu Australijan opena!

Bravo, Aleksandra! Srpkinja blista u dublu - gledaćemo je u drugom kolu Australijan opena!

Kurir pre 2 minuta
Dominantno protiv Šapovalova: Čilić u trećem kolu AO

Dominantno protiv Šapovalova: Čilić u trećem kolu AO

Sport klub pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian OpenMelburnAleksandra KrunićKazahstanAustralija

Sport, najnovije vesti »

Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan opena u dubl konkurenciji

Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan opena u dubl konkurenciji

Insajder pre 12 minuta
Aleksandra Krunić u drugom kolu Australijan opena u dublu

Aleksandra Krunić u drugom kolu Australijan opena u dublu

Danas pre 47 minuta
Malme digao ruke, Zvezdi otvoren put ka evropskom proleću

Malme digao ruke, Zvezdi otvoren put ka evropskom proleću

Sportske.net pre 46 minuta
Agent "zapalio fitilj" - Donaruma odlazi iz Sitija i sprema veleizdaju?!

Agent "zapalio fitilj" - Donaruma odlazi iz Sitija i sprema veleizdaju?!

Sportske.net pre 31 minuta
I to smo dočekali - Hrvati nas hvale samo tako! Komšije oduševila scena u Beogradu: Srbi, zaslužujete sve pohvale! Ovo će…

I to smo dočekali - Hrvati nas hvale samo tako! Komšije oduševila scena u Beogradu: Srbi, zaslužujete sve pohvale! Ovo će ostati upamćeno!

Kurir pre 22 minuta