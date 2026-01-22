AO - "Stari vukovi" i strašni Siner u trećoj rundi!

Aktuelni osvajač Australijan opena Janik Siner plasirao se u treće kolo ovogodišnjeg izdanja grend slema u Melburnu.

Italijan je sa maksimalnih 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:2, savladao Australijanca Džejmsa Dakvorta. Njihov meč na "Rod Lejver areni" trajao je sat i 50 minuta igre. Siner će u trećoj rundi igrati protiv Amerikanca Eliota Spicirija. Dalje su prošla i dvojica veterana Hrvat Marin Čilić i šampion Australijan opena iz 2014. godine Sten Vavrinka. Čilić je sa 3:0, po setovima 6:4, 6:3, 6:2, bio bolji od Kanađanina Denisa Šapovalov, dok je Vavrinka posle ogromne borbe u