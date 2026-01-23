Čudo od deteta: Iva Jović (18) srušila osmu teniserku sveta na Australijan openu

Danas pre 1 sat
Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini nije uspela da se plasira u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu izgubila od 27. igračice sveta Amerikanke Ive Jović posle dva seta, 2:6, 6:7.

Meč je trajao sat i 48 minuta. Paolini je četiri puta uzela servis 18-godišnjoj Amerikanki srpskog porekla, dok je Jović napravila šest brejkova. Jović će u osmini finala igrati protiv 94. teniserke sveta Kazahstanke Julije Putinceve. Iva Jović je rođena 2007. godine u Torensu u Kaliforniji. Otac joj je poreklom iz Leskovca, a majka iz Splita. Trenutno se nalazi na 27. mestu VTA liste i ovo joj je najbolji rezultat na grend slem turnirima u karijeri. Bonus video:
