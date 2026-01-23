Olga Danilović bez borbe završila učešće na Australijan openu

Srpska teniserka Olga Danilović i njena partnerka u dublu Austrijanka Anastasija Potapova nisu uspele da se plasiraju u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto su meč drugog kola protiv tajvansko-letonskog para Su-Vej Sje i Jelene Ostapenko predale pre njegovog početka.

Meč je bio na programu u jutarnjim satima, a Potapova je noćas odigrala meč trećeg kola u singlu, u kom je izgubila od Beloruskinje Arine Sabalenke posle dva seta, 6:7, 6:7. Danilović je tako završila svoje učešće na Australijan openu, pošto je u singl konkurenciji eliminisana u drugom kolu nakon poraza od Amerikanke Koko Gof.