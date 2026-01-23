Selektor Srbije pred bitke za medalje: Nismo znali šta možemo da očekujemo

Vaterpolisti Srbije su pružili odlične partije u duelima sa Španijom i Mađarskom na Evropskom prvenstvu u Beogradu koje su im omogućile prvo mesto u grupi uoči polufinala i duela sa Italijom (petak, 20:30).

Nije, međutim, dobro počelo po olimpijskog prvaka. Problemi na pripremnom turniru u Trebinju na kojem su “delfini” poraženi i od “azura”, a onda i slab start šampionata u Beogradu protiv Hiolandije. Selektor Srbije Uroš Stevanović je trezveno analizirao dosadašnji tok Evropskog prvenstva. – Pre prvenstva smo rekli da ne znamo šta možemo da očekujemo od sebe. Turnir nije dobro počeo protiv Holandije, ali posle toga smo videli da nam je bila potrebna baš takva