Crvena zvezda može puno toga da reši u Bolonji: Evo gde možete da gledate meč Virtus - Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na kraju paklene serije gostovanja u Evroligi.

Crveno-belima predstoji četvrto uzastopno gostovanje, i to od 20.30 sati u Bolonji ekipi Virtusa. Zvezda je u prethodna dva kola ostvarila dve više nego bitne pobede protiv Olimpije i Monaka i trenutno zauzima deseto mesto, poslednje koje vodi u doigravanje. Ono što je bitno, jeste da je Virtus prvi ispod crte sa dve pobede manje u odnosu na tim Saše Obradovića. Stoga bi srpski tim mogao mnogo toga da reši pobedom u Bolonji. Da li će tako biti, ljubitelji košarke u