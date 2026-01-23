Novak dobio vesti kojima se nadao! Stigle nove informacije sa Australijan opena - Đoković je prošao odlično!

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović Izašao je raspored za prvu takmičarsku subotu glavnog žreba Australijan Opena, i ono što je najzanimljivije je – gde će igrati najveće zvezde.

Za razliku od četvrtka, desetostruki osvajač Melburna Novak Đoković je (za meč protiv Holanđanina Van de Zanšulpa) stavljen u privilegovani prvi noćni termin na Rod Lejver Areni. Iako organizator nije specifično naveo sate u danas dostupnoj verziji rasporeda, očekivani početak bi trebao da bude oko 9 ujutru po našem vremenu, te znači da je Đoković prošao odlično i da će izbeći najveće vrućine u Melburnu. Dnevni program na Lejveru u subotu otvara braneća šampionka