Duel ponovo uzdignutih velikana

Večeras (20.30 časova) pred prepunom „Beogradskom arenom“ u polufinalu se sastaju Srbija i Italija. – Jakšić: Vreme da budemo pravi. – Nismo izgledali kako sada izgledamo, ali smo se popravljali iz meča u meč, kaže selektor Stevanović

Počinje totalna vaterpolo groznica. Do kraja 37. prvenstva Evrope ostale su četiri najvažnije utakmice. Večeras ćemo saznati koja će se dva tima boriti za titulu, biće to pobednici polufinala u kojima će se sastati prvo Grčka i Mađarska u 17, a zatim, pred punim tribinama Arene u 20.30 Srbija i Italija. U atmosferi dostojnoj velikana svetskog vaterpola, predstavnici dve reprezentacije su razgovarali sa velikim brojem domaćih i stranih medija. Uobičajeni dekor
