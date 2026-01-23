Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Australijan openu

Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Australijan openu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u drugom kolu u Melburnu pobedile australijski par Darije Kasatkine i Arine Rodionove posle dva seta, 6:3, 6:4. Meč je trajao sat i 28 minuta. Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka, prenosi Beta. Krunić i Danilina
