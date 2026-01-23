Poznato kada će na teren Đoković i Van de Zandshulp

RTS pre 2 sata
Poznato kada će na teren Đoković i Van de Zandshulp

Meč Novaka Đokovića i Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena počeće u subotu oko 9.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Organizatori Australijan opena su duel Novaka Đokovića i Botika van de Zandshulpa rasporedili kao prvi na "Rod Lejver areni" u večernjem terminu. To znači da će početi u subotu oko 9.00 časova po srednjoevropskom vremenu. Dnevni program na najvećem stadionu u Melburn parku otvoriće pola sata iza ponoći Karolina Pliškova i Medison Kiz, dok će posle njih na teren Janik Siner i Eliot Spiciri. Đoković i Van de Zandshulp su odigrali dosad dva meča i upisali po jedan
