Sabalenka se namučila sa Potapovom za četvrtu rundu Australijan opena

Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je Austrijanku Anastasiju Potapovu rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:4) i 7:6 (9:7) i stigla do četvrtog kola Australijan opena.

Meč je ušao u treći sat kada je Sabalenka uspela da slomi otpor 55. igračice sveta i nastavi pohod ka novoj tituli u Australiji. Sabalenka je u drugom gemu na meču stigla do brejka, ali je Potapova odmah uzvratila. Uzbuđenja nije bilo mnogo sve do 12. gema, kada je austrijska teniserka spasila tri set lopte i izborila taj-brejk. U dodatnom gemu je viđen pravi mali spektakl, s obzirom na to da je od 11 poena, čak osam osvojeno mini brejkom. Sabalenka je pet puta