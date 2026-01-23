Sabalenka se namučila sa Potapovom za četvrtu rundu Australijan opena

RTS pre 14 minuta
Sabalenka se namučila sa Potapovom za četvrtu rundu Australijan opena

Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je Austrijanku Anastasiju Potapovu rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:4) i 7:6 (9:7) i stigla do četvrtog kola Australijan opena.

Meč je ušao u treći sat kada je Sabalenka uspela da slomi otpor 55. igračice sveta i nastavi pohod ka novoj tituli u Australiji. Sabalenka je u drugom gemu na meču stigla do brejka, ali je Potapova odmah uzvratila. Uzbuđenja nije bilo mnogo sve do 12. gema, kada je austrijska teniserka spasila tri set lopte i izborila taj-brejk. U dodatnom gemu je viđen pravi mali spektakl, s obzirom na to da je od 11 poena, čak osam osvojeno mini brejkom. Sabalenka je pet puta
