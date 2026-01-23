Srbija „udavila“ Italiju – protiv Mađara za evropsko zlato!

Vaterpolisti Srbije demonstrirali su silu protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu i pobedom rezultatom 17:13 izborili su plasman u finale. U nedelju će se Delfini boriti sa Mađarima za zlatnu medalju od 20 sati i 30 minuta.

Srbija je već na Evropskom prvenstvu slavila protiv severnih komšija u prvoj fazi, a sada će to morati da učini ponovo kako bi se popela na vrh Starog kontinenta. Zvuči neverovatno, ali je istinito, da Srbija punih sedam i po godina čeka medalju sa Evropskog prvenstva. Još od Barselone 2018. godine. Sada se čini da Delfini imaju sve adute da se popnu kao nekad na krov Evrope. Oformio je izuzetno jaku ekipu selektor Uroš Stevanović. Posebne pohvale idu na račun