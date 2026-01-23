Srbija „udavila“ Italiju – protiv Mađara za evropsko zlato!

Sputnik pre 33 minuta
Srbija „udavila“ Italiju – protiv Mađara za evropsko zlato!

Vaterpolisti Srbije demonstrirali su silu protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu i pobedom rezultatom 17:13 izborili su plasman u finale. U nedelju će se Delfini boriti sa Mađarima za zlatnu medalju od 20 sati i 30 minuta.

Srbija je već na Evropskom prvenstvu slavila protiv severnih komšija u prvoj fazi, a sada će to morati da učini ponovo kako bi se popela na vrh Starog kontinenta. Zvuči neverovatno, ali je istinito, da Srbija punih sedam i po godina čeka medalju sa Evropskog prvenstva. Još od Barselone 2018. godine. Sada se čini da Delfini imaju sve adute da se popnu kao nekad na krov Evrope. Oformio je izuzetno jaku ekipu selektor Uroš Stevanović. Posebne pohvale idu na račun
Vučić čestitao vaterpolo reprezentaciji Srbije ulazak u finale Evropskog prvenstva

RTV pre 28 minuta
Srbija će posle osam godina ponovo igrati za evropsko zlato

RTS pre 33 minuta
Srbija je u finalu Evropskog prvenstva!

RTV pre 33 minuta
Vučić čestitao vaterpolo reprezentaciji Srbije ulazak u finale Evropskog prvenstva

Euronews pre 23 minuta
Idemo po zlato! Vaterpolisti Srbije potopili Italiju za finale EP - neka se spremi Mađarska!

Kurir pre 33 minuta
Glušac prokrčio put do finala: Atomska Srbija razbila Italiju

Sport klub pre 33 minuta
Srbija u finalu Evropskog prvenstva! Ne pomažu ni sudije, ni krađe, jednostavno smo bolji!

Večernje novosti pre 33 minuta
Danas pre 3 minuta
Danas pre 28 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata