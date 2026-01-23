Uspeh karijere mlade Srpkinje!

Sputnik pre 13 minuta
Uspeh karijere mlade Srpkinje!

Iva Jović se prvi put plasirala u četvrto kolo nekog od grend slem turnira, i to na kakav način!

Amerikanka srpskog porekla savladala je sedmog nosioca Džasmin Paolini 6:2, 7:6 (7-3). “Osećaj je neverovatan, radila sam vredno za ovo, imala nekoliko nesrećnih poraza, ali probila sam barijeru”, rekla je Iva Jović posle svoje prve top 10 pobede u karijeri. Jovićeva dvaput nije uspela da odservira za meč, ali je na kraju prelomila u taj brejku. “Probala sam da se usredsredim na ono što sam radila tokom celog meča. U taj brejku sam rekla sebi da ponovo počnem
Zverev demolirao Norija u završnici i zakucao kartu za osminu finala

AO - Zverev i De Minor prošli dalje bez većih problema

Iva Jović: "Nastaviću da slušam Novaka"

Demon proleteo pored Tijafoa, Zverev odoleo Britancu VIDEO

Zverev demolirao Norija u završnici i zakucao kartu za osminu finala!

De Minor ubedljiv protiv Tijafoa u Melburnu

Zverev i De Minor u osmini finala Australijan opena

EKSKLUZIVNO! Ivica Momčilović, šef Stručnog štaba Radničkog: Samo jedan cilj, da se Radnički što pre vrati u Prvu ligu!

Premijerligaška "bomba" je Endi Robertson?

Zverev demolirao Norija u završnici i zakucao kartu za osminu finala

Lesor izgoreo od besa: „Prestani da lažeš ove ljude, ne skreći pažnju na moj slučaj!“

Angelina Topić jedva čeka početak nove sezone

