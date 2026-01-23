Uspeh karijere mlade Srpkinje!

Iva Jović se prvi put plasirala u četvrto kolo nekog od grend slem turnira, i to na kakav način!

Amerikanka srpskog porekla savladala je sedmog nosioca Džasmin Paolini 6:2, 7:6 (7-3). “Osećaj je neverovatan, radila sam vredno za ovo, imala nekoliko nesrećnih poraza, ali probila sam barijeru”, rekla je Iva Jović posle svoje prve top 10 pobede u karijeri. Jovićeva dvaput nije uspela da odservira za meč, ali je na kraju prelomila u taj brejku. “Probala sam da se usredsredim na ono što sam radila tokom celog meča. U taj brejku sam rekla sebi da ponovo počnem