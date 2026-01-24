BBC vesti na srpskom

Đokovićeva 400. pobeda na grend slem turnirima

Ima li kraja rekordima po mnogima jednog od najboljih tenisera sveta svih vremena? Siner preživeo nesnosnu vrućinu, Vavrinka se oprostio uz limenku piva. Naomi Osaka se povukla zbog povrede.

BBC News pre 38 minuta  |  Predrag Vujić - BBC novinar
novak đoković
REUTERS/Tingshu Wang

Ruski teniser Danil Medvedev je pre oko dve i po godine krajnje iskreno i ljudski javno upitao Novaka Đokovića: „Dobro, čoveče, dokle ćeš ovako?".

Novak, koji je tog septembra 2023. podigao rekordni 24. grend slem trofej u karijeri, pobedivši Medvedeva u finalu US Opena, samo se nasmejao na reči teniskog protivnika i prijatelja van terena.

Danas, početkom 2026, po mnogima najbolji teniser sveta svih vremena, i dalje je učesnik najvećih svetskih turnira.

I ne samo to, već postavlja nove rekorde, koje će teško neko u doglednoj budućnosti srušiti.

Na Australijan openu, Srbin je 24. januara 2026, po nemilosrdnoj vrućini, zabeležio 400. pobedu na grend slem turnirima u karijeri, što je apsolutni rekord.

Švajcarac Rodžer Federer ima 369, a Španac Rafael Nadal 314 pobeda na grend slemovima, ali su se njih dvojica povukli iz tenisa.

Đoković je savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa 3:0 u setovima (6-3, 6-4, 7-6) plasiravši se u 4. kolo prvog grend slema u sezoni posle dva sata i 45 minuta igre.

Srpski teniser, koji ima 38 godina, revanširao se Holanđaninu za poraz na turniru u Indijan Velsu prošle godine.

Zanimljivo, Đoković i osam godina mlađi Van de Zandshulp, do ovog meča u Melburnu imali su poravnat skor - po jedna pobeda za obojicu, čime retko koji igrač može da se pohvali kada naspram sebe ima takvo tenisko ime.

Đoković je sada protiv Van de Zandshulpa odigrao sigurno tokom većeg dela meča, priredvivši publici nekoliko sjajnih udaraca i momenata.

Ipak, nije sve išlo glatko, jer je Holanđanin bio najtvrđi orah na kojeg se Đoković namerio do sada.

Da ima 'štofa' za se nosi sa najboljima, Holanđanin je pokazao u drugom setu, u kojem je bio u gotovo bezizlanoj situaciji.

Gubio je Van de Zendshulp 0-3 u gemovima, Đoković je servirao za 4-0, ukazana mu je i lekarska pomoć zbog bolova u ramenu, ali se onda potpuno vratio u igru i namučio Srbina, koji se u nekoliko navrata okretao ka svom stručnom štabu i nervozno im tražio pomoć i brzu analizu, u stilu: 'Recite mi, otkud sad igra ovako dobro?'.

Nove probleme Đokoviću, Van de Zendshulp je zadavao u trećem setu, prvi put uzevši servis Đokoviću, za vođstvo od 3-1 u setovima.

Ali, Srbin je odmah uzvratio brejkom.

Imao je Holanđanin prvu set loptu u trećem setu, ali ju je Đoković spasao.

U triler završnici seta, Đokovića je iznervirao glas iz publike, pa je primenio jedno od njegovih oružja - kad se iznervira, gotovo je nepogrešiv.

Otišao je taj set u taj-brejk, koji je Đoković dobio i završio meč.

U pokušaju da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri - što bi 'samo' bilo poboljšanje rekorda - Đoković će u 4. kolu Australijan opena igrati, odnosno osmini finala, igrati protiv boljeg iz duela Jakub Menšik - Itan Kvin.

Ako prođe i tu prepreku, u četvrtfinalu će ga čekati pobednik meča Lorenco Muzeti (Italija) - Tejlor Fric (SAD).

Mogući protivnik Đokovića u polufinalu bio bi Italijan Janik Siner, a u finalu Karlos Alkaraz - naravno pod uslovom da sva trojica doguraju do završnice.

Đoković već ima rekordnih 10 titula u Australiji, koji je po njegovom priznanju, najomiljeniji turnir.

Iz Melburna i vest da se dvostruka šampionka Australijan opena, Japanka Naomi Osaka, povukla iz takmičenja zbog povrede.

Tako se Australijanka Medison Ingliš, 168. teniserka na svetu, bez borbe plasirala u 4. kolo, što je njen najveći uspeh u karijeri.

Ingliš je igrala kvalifikacije da bi uopšte bila u glavnom žrebu.

Osakino ovogodišnje učešće na Australijan openu ostaće upamćeno po neobičnom stajlingu uoči mečeva, ali i po verbalnom sukobu sa Rumunkom Soranom Kirsteom posle pobede u 3. kolu.

Pogledajte fotografije meča Novaka Đokovića iz Melburna

novak đoković se zagreva pred meč na australijan openu, ispred njega je devojka obučena kao stjuardesa neke arapske avio-kompanije
REUTERS/Tingshu Wang
novak đoković se baca za lopticu
LUKAS COCH/EPA/Shutterstock
Elegancija i požrtvovanost
novak đoković novak djokovic, novak djoković na australijan openu
LUKAS COCH/EPA/Shutterstock
van de zandshulp, botik van de zandshulp
REUTERS/Tingshu Wang
Tokom drugog seta, Holanđaninu Van de Zandshulpu je ukazana medicinska pomoć
novak đoković, novak djoković, novak djokovic, novak đoković se isteže pored terena
REUTERS/Tingshu Wang
novak đoković, navijači novaka đokovića na australijan openu
LUKAS COCH/EPA/Shutterstock
Po običaju, Novak Đoković ima veliku podršku u Australiji, gde živi veliki broj srpskih iseljenika, ali njega vole i mnogi Azijati i drugi
novak đoković, novak djoković, novak djokovic, novak đoković podiže ruku kao da gestikulira publici da pojača bodrenje
REUTERS/Tingshu Wang
Dirigent: Đoković pokazuje publici da nastavi glasno navijanje posle uspešnog poteza

Veteran Vavrinka se oprostio od Australijan opena uz pivo

Sten Vavrinka, 40-godišnji teniski veteran, nije uspeo da prebrodi još jednu prepreku na Australijan openu.

Amerikanac Tejlor Fric ga je pobedio posle velike borbe 3:1 u setovima (6-7, 2-6, 6-4, 6-4).

Sjajni Vavrinka, koji je u karijeri osvojio tri grend slema, među kojima i Australijan open, oprostio se od publike u Melburnu, otvorivši pivo na terenu.

„Fric je sjajan igrač, teško je igrati protiv njega. Danas je bio bolji, nema sumnje.

„Atmosfera je bila neverovatna, hvala vam što ste došli i bodrili nas", rekao je Vavrinka, podigavši limenku piva, a publika mu je uzvratila ovacijama.

sten vavrinka, vavrinka otvorio pivo na terenu
LUKAS COCH/EPA/Shutterstock
Živeli, majstore! Vavrinka sa limenkom piva na terenu Australijan opena

Janik Siner 'preživeo' brutalnu vrućinu

Ambicije Janika Sinera da osvoji treću uzastopnu titulu na Australijan openu izgledale su gotovo raspršene, jer se vrućina u Melburnu približavala 40. stepenu Celzijusa.

Međutim, 'pravilo vrućine' na grend slem turniru pomoglo je Italijanu da prebrodi težak meč trećeg kola protiv Amerikanca, 85. tenisera sveta, Eliota Spicirija.

Privremeni izlazak sa terena i spuštanje krova spasili su Sinera od šokantnog poraza.

Borio se Italijan i sa protivnikom, i sa grčevima, i sa vrućinom.

„Imao sam sreće zahvaljujući tom pravilu“, priznao je Siner, koji je pobedio 3:1 u setovima (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) posle skoro četiri sata igre.

Siner je nesumnjivo bio najveći pobednik po sparnom danu kada je igra bila prekinuta, a skoro 100.000 navijača dobili su savet da budu vrlo oprezni zbog vremenskih uslova.

Mečevi na glavnim terenima igraju se u nešto hladnijem prostoru pod krovom, ali na drugim terenima koji nisu pokriveni bili su zaustavljeni do 19.30 sati po lokalnom vremenu zbog vrućine.

Gledaoce su osvežavale prskalice za vodu i suncobrani, a devojčice i dečaci koji sakupljaju lopte na terenu stavljali su ruke na patike umesto na teren, kako bi izbegli opekotine na dlanovima kada čuče i čekaju kraj gemova.

Američka igračica Džesika Pegula kaže da su zvezde „navikle“ na vrućinu, ali uslovi u subotu bili su podsetnik koliko brutalno može da bude u Melburn parku.

janik siner, silueta janika sinera kako briše znoj tokom meča na Australijan openu
REUTERS/Tingshu Wang
Silueta Janika Sinera kako briše znoj tokom meča na Australijan openu po skoro 40 stepeni Celzijusa

Šta je 'pravilo vrućine'?

Svaki grend slem turnir ima drugačiji način primene 'pravila vrućine'.

Na lodonskom Vimbldonu zasniva se na „globalnoj temperaturi vlažnog termometra“ - meri toplotnog stresa.

Kada ona pređe 30,1 stepen Celzijusovih, između određenih setova može da se odredi 10-minutna pauza, na zahtev igrača.

US Open, odnosno Otvoreno prvenstvo SAD, ima sličnu strategiju, gde se dozvoljava pauza od 10 minuta između trećeg i četvrtog seta u muškoj konkurenciji, i između drugog i trećeg seta za žene.

Od prošle godine je usvojeno i novo pravilo da krovovi terena 'Artur Eš' i 'Luj Armstrong' budu delimično zatvoreni u ekstremnim uslovima.

Rolan Garos, odnosno Otvoreno prvenstvo Francuske, bio je poslednji grend slem koji je dodao pokretni krov na glavni teren 'Filip Šatrije', 2020. godine.

Australijan open je poznat po ekstremnim vrućinama, ali i po vrlo promenljivom vremenu.

Recimo, tokom prošlogodišnjeg turnira smenjivalo se sunčano vreme, a potom za tili čas pljuskovi i grmljavine i velika vlažnost.

Temperature često mogu da variraju između 30 i 40 stepeni Celzijusovih tokom dana, ali do večeri nekad padnu na srednje pa i niske nivoe.

Tokom turnira 2014. godine, u Melburnu su tri uzastopna dana temperature premašivale 40 stepeni Celzijusovih.

Promenljivi vremenski obrasci su uglavnom posledica položaja Melburna na jugoistočnoj obali Australije, gde se susreću tople i hladne vazdušne mase.

Sistemi za klimatizaciju postoje na terenima 'Rod Lejver', 'Margaret Kort' i 'Džon Kejn', a svaki od tih stadiona ima pokretne krovove koji mogu da se zatvore po potrebi.

Sudija može da odluči da pauzira meč i naloži zatvoranje krova, kako se ne bi igralo po ekstremnoj vrućini ili vlažnom vremenu.

Preko određenog temperaturnog praga, igračima su dozvoljene dodatne pauze.

Kada 'skala toplotnog stresa' (heat stress scale) dostigne četvrti nivo - teniserke će dobiti 10-minutnu pauzu tokom prva dva seta meča.

U muškoj konkurenciji, teniseri će dobiti 10 minuta pauze posle trećeg seta, ako mečevi odu u četvrti ili peti set.

(BBC News, 01.24.2026)

Visoki ulozi, ali niska očekivanja od pregovora Ukrajine sa Rusijom i SAD

Visoki ulozi, ali niska očekivanja od pregovora Ukrajine sa Rusijom i SAD

BBC News pre 18 minuta
Zavist: Emocija koju često prikrivamo

Zavist: Emocija koju često prikrivamo

BBC News pre 3 sata
Devojčice se vraćaju u školu usred rata: 'Pola mojih drugarica je poginulo'

Devojčice se vraćaju u školu usred rata: 'Pola mojih drugarica je poginulo'

BBC News pre 4 sati
Mesecima sam istraživao utiče li zdravlje creva na starenje

Mesecima sam istraživao utiče li zdravlje creva na starenje

BBC News pre 3 sata
Mediji: OFAK produžio licencu NIS-u do 20. februara, bez potvrde iz Vašingtona

Mediji: OFAK produžio licencu NIS-u do 20. februara, bez potvrde iz Vašingtona

BBC News pre 19 sati
