Epski preokret Partizana protiv Hapoela i pobeda o kojoj će se još dugo pričati

Košarkaši Partizana pobedili su Hapoel nakon produžetka rezultatom 104:101 u 24. kolu Evrolige.

Poveo je Partizan – 5:2, ali je Hapoel brzo preokrenuo rezultat – 7:10. Nastavili su izabranici trenera Dimitrisa Itudisa da igraju dobro u fazi napada pa je njihova prednost samo rasla – 9:13, 13:19. Ubrzo je postala dvocifrena – 17:30, a onda smo dobili „jednosmernu ulicu“ od utakmice. Hapoel je u 14. minutu imao +16 – 22:40, dva minuta kasnije i +18 – 29:47, a nedugo zatim i 20 poena prednosti – 33:53. Ništa nije funkcionisalo u igri Partizana u tim trenucima,