Odbojkaši Vojvodine u krizi rezultata: presudan psihološki momenat

Odbojkaši Vojvodine nalaze se u krizi rezultata i četvrti uzastopni poraz u Superligi Srbije, sedmi u nizu u svim takmičenjima, upisan je na gostovanju Takovu u Gornjem Milanovcu.

U 12. kolu prvenstva Novosađani su ponovo propustili šansu da obezbede trijumf, a pali su u taj-brejku (3:2) i sada su na skoru 6-6. Nakon izgubljenog prvog seta, preokrenuli su na 2:1, ali je odluka ipak pala u petoj deonici. I tu je Voša imala priliku da stavi tačku na ovaj posao, prokockala je, međutim, dve meč lopte i to je domaćin kaznio. Takovo se tako revanširalo crveno-belima za prethodna dva poraza ove sezone u Novom Sadu, u prvenstvu i Kupu Srbije. –