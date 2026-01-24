Mađari ispali fer u „slučaju Jakšić“

Subota je na Evropskom prvenstvu u vaterpolu bila dan pauze između polufinalnih uzbuđenja i finalnog spektakla.

Tema dana bila je, sasvim očekivano, kontroverzna suspenzija Nikole Jakšića. Kapiten Srbije isključen je tokom polufinala sa Italijom, ali mu je tokom dana potvrđeno da je suspenzija ukinuta za finalni duel, tako da će vaterpolista Radničkog moći da predvodi “Delfine” u borbi za zlato. O Jakićevoj suspenziji, tačnije njenom ukidanju, govorio je i Vaterpolo savez Mađarske. Upravo će Mađari biti protivnici Srbiji u finalu u Beogradskoj areni, pa se njih ovaj slučaj