Srpski „ministar odbrane“ Glušac: „Još samo korak do cilja“

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac, koji je sa 14 odbrana poneo titulu igrača utakmice, izjavio je posle pobede nad Italijom (17:13) da je cilj od starta Evropskog prvenstva bio plasman u finale i da sad fali samo još jedan korak do zlata.

„Čestitao bih mojoj ekipi na trudu, na zalaganju, borbenosti, trudu na svom naporu koji smo uložili da bismo ovo ostvarili. Iskren da budem nisam čuo skandiranje navijača, sav fokus je na bazenu, ali hvala publici i to je to. Kao što sam rekao, kad smo počeli EP cilj je bilo finale i sada nam fali još samo jedan korak", rekao je Glušac. Vaterpolista Srbije Strahinja Rašović rekao je da su Delfini trijumfom nad Azurima i plasmanom u finale pokazali ko su i šta su,