Srpski „ministar odbrane“ Glušac: „Još samo korak do cilja“

Sputnik pre 1 sat
Srpski „ministar odbrane“ Glušac: „Još samo korak do cilja“

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac, koji je sa 14 odbrana poneo titulu igrača utakmice, izjavio je posle pobede nad Italijom (17:13) da je cilj od starta Evropskog prvenstva bio plasman u finale i da sad fali samo još jedan korak do zlata.

„Čestitao bih mojoj ekipi na trudu, na zalaganju, borbenosti, trudu na svom naporu koji smo uložili da bismo ovo ostvarili. Iskren da budem nisam čuo skandiranje navijača, sav fokus je na bazenu, ali hvala publici i to je to. Kao što sam rekao, kad smo počeli EP cilj je bilo finale i sada nam fali još samo jedan korak", rekao je Glušac. Vaterpolista Srbije Strahinja Rašović rekao je da su Delfini trijumfom nad Azurima i plasmanom u finale pokazali ko su i šta su,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Stevanović: Čestitam igračima, o nekim stvarima ćemo posle EP

Stevanović: Čestitam igračima, o nekim stvarima ćemo posle EP

Glas Šumadije pre 1 sat
Stevanović: „ Izvinjavam se – žalićemo se“

Stevanović: „ Izvinjavam se – žalićemo se“

Sputnik pre 1 sat
Jakšić se oglasio posle sramote sudija i isključenja: Cela Srbija čeka odluku pred finale Evropskog prvenstva

Jakšić se oglasio posle sramote sudija i isključenja: Cela Srbija čeka odluku pred finale Evropskog prvenstva

Mondo pre 1 sat
"Nadamo se ukidanju kazne Jakšiću, na intervenciju našeg čoveka": Selektor Srbije otkrio važan detalj pred finale

"Nadamo se ukidanju kazne Jakšiću, na intervenciju našeg čoveka": Selektor Srbije otkrio važan detalj pred finale

Mondo pre 1 sat
Briljantna Srbija je u finalu

Briljantna Srbija je u finalu

Politika pre 1 sat
„Sramota me“: Selektor Srbije Uroš Stevanović se izvinjavao navijačima posle meča sa Italijom

„Sramota me“: Selektor Srbije Uroš Stevanović se izvinjavao navijačima posle meča sa Italijom

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoItalijasport

Sport, najnovije vesti »

Partizan završio kapitalno pojačanje, stiže Stefan Mitrović!

Partizan završio kapitalno pojačanje, stiže Stefan Mitrović!

Sportske.net pre 9 minuta
Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Hot sport pre 15 minuta
Uživo: Novak protiv Holanđanina za osminu finala u Melburnu

Uživo: Novak protiv Holanđanina za osminu finala u Melburnu

Sputnik pre 4 minuta
Đoković protiv rivala kojem je ostoa dužan u paklenim uslovima Melburna

Đoković protiv rivala kojem je ostoa dužan u paklenim uslovima Melburna

Nova pre 15 minuta
Đoković - Van de Zandšulp: Novak igra za 400. grend slem pobedu

Đoković - Van de Zandšulp: Novak igra za 400. grend slem pobedu

Kurir pre 15 minuta