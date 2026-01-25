Nikada nije bilo više autoritarnih režima, i ovo što živimo je rijaliti kultura. To je ono čega se najviše bojim. Nije dobro što se sve svelo na politiku, a studenti su vrlo oprezni po tom pitanju, promišljeno se ponašaju. Jer upravo je politika ta u kojoj vlada velika sujeta i gde se sve radi iz ličnog interesa

Nakon burnih događaja u Narodnom pozorištu u Beogradu, umetnička direktorka Drame, Molina Udovički Fotez, predala je dužnost dramaturgu Zoranu Stefanoviću. Iako se spekulisalo da je reč o ostavci, povukla se u penziju, tri meseca pre roka: „Odlazim s radošću. Mislim da sam zaokružila posebno ovaj poslednji period u karijeri. Stigla me je moja rečenica iz pandemijskog vremena – posle kuge dolazi renesansa. I to se i dogodilo. Bez lažne skromnosti, bio je to izuzetno