Vaterpolisti Srbije bez Ćuka u finalu Evropskog prvenstva protiv Mađarske (RTS, 1, 20.30)

RTS pre 22 minuta
Vaterpolisti Srbije bez Ćuka u finalu Evropskog prvenstva protiv Mađarske (RTS, 1, 20.30)

Vaterpolisti Srbije i Mađarske igraju u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu. Duel počinje u 20.30, uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a, dok će najvažniji detalji biti dostupni i na našem portalu.

Srbija bez Ćuka... Usled virusa, Miloš Ćuk neće biti u prilici da igra finale protiv Mađarske. Međutim, Radomir Drašović će biti njegova zamena. Rekorderi u nacionalnom timu Dejan Savić i Aleksandar Šapić rekorderi su po broju nastupa u nacionalnom timu, odnosno po broju golova postignutih za reprezentaciju. Savić je odigrao 444 utakmice i postigao 405 golova, a u reprezentaciji bio je od 1994. god 2008. godine. Šapić je nešto kasnije zaigrao za reprezentaciju,
