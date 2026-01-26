Kraj za braniteljku titule na Australijan openu

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Kraj za braniteljku titule na Australijan openu

Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Australijan opena savladavši svoju zemljakinju Medison Kiz u meču četvrte runde rezultatom 2:0 (6:3, 6:4).

Pegula je tokom čitavog duela imala rezultatsku prednost i dominaciju na terenu, a deveta teniserka sveta i prošlogodišnja šampionka Australijan opena je uspela da napravi po jedan brejk u svakom setu, ali nedovoljno budući da je izgubila sopstveni servis četiri puta. Ovo će biti Pegulino deveto čevrtfinale grend slema u karijeri, a za plasman u polufinale će igrati protiv još jedne igračice koja igra pod zastavom Amerike, Amande Anisimove. Kiz je prošle godine
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Serbian News Media pre 6 minuta
AO - Ribakina počistila Mertens za plasman u četvrtfinale

AO - Ribakina počistila Mertens za plasman u četvrtfinale

Sportske.net pre 1 minut
Pogledajte kako je Novak Đoković čestitao zlato vaterpolistima Srbije

Pogledajte kako je Novak Đoković čestitao zlato vaterpolistima Srbije

Telegraf pre 1 minut
Naredni rival preti Đokoviću: Vreme je za revanš, bio sam blizu par puta!

Naredni rival preti Đokoviću: Vreme je za revanš, bio sam blizu par puta!

Hot sport pre 1 sat
Australijan open dobija novu šampionku, američki derbi pripao Peguli!

Australijan open dobija novu šampionku, američki derbi pripao Peguli!

Sportske.net pre 1 sat
"Osvetiću se Novaku"! Stigle žestoke pretnje Đokoviću pred četvrtfinale Australijan opena

"Osvetiću se Novaku"! Stigle žestoke pretnje Đokoviću pred četvrtfinale Australijan opena

Večernje novosti pre 22 minuta
Muzeti protiv Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protiv Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Politika pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian Open

Sport, najnovije vesti »

Vučić: Ja sam autor ideje o Generalštabu, tražio sam i da se što pre donese leks specijalis

Vučić: Ja sam autor ideje o Generalštabu, tražio sam i da se što pre donese leks specijalis

N1 Info pre 6 minuta
Predsednik: Isplatićemo novčane nagrade vaterpolistima, Orban prvi čestitao

Predsednik: Isplatićemo novčane nagrade vaterpolistima, Orban prvi čestitao

RTV pre 7 minuta
Vučić: Nisam bio zlonameran prema vladi, ministri nemaju pravo na odmor kad je teško

Vučić: Nisam bio zlonameran prema vladi, ministri nemaju pravo na odmor kad je teško

Euronews pre 7 minuta
SK saznaje: Mijatović dao rok Mitroviću, Partizanu se ne čeka

SK saznaje: Mijatović dao rok Mitroviću, Partizanu se ne čeka

Sport klub pre 2 minuta
Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Serbian News Media pre 6 minuta