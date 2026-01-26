Kraj za braniteljku titule na Australijan openu

Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Australijan opena savladavši svoju zemljakinju Medison Kiz u meču četvrte runde rezultatom 2:0 (6:3, 6:4).

Pegula je tokom čitavog duela imala rezultatsku prednost i dominaciju na terenu, a deveta teniserka sveta i prošlogodišnja šampionka Australijan opena je uspela da napravi po jedan brejk u svakom setu, ali nedovoljno budući da je izgubila sopstveni servis četiri puta. Ovo će biti Pegulino deveto čevrtfinale grend slema u karijeri, a za plasman u polufinale će igrati protiv još jedne igračice koja igra pod zastavom Amerike, Amande Anisimove. Kiz je prošle godine