Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Košarkaši Partizana su poebdili Igokeu sa 90:84 (19:18, 21:18, 22:21, 28:27) u meču 16 kola ABA lige.

Tim iz Republike Srpske je parirao šampionu regionalnog takmičenja, ali su ipak Beograđani uspeli da dođu do trijumfa. Bilo je daleko teže nego što čak i rezultat govori, ali budući da su pre dva dana crno-beli imali duel u Evroligi, gde su posle produžetka dobili Hapoel možda i bilo očekivano da energetski ne budu na visokom nivou. Najefikasiniji kod Partizana bili su Bruno Fernado i Sterling Braun sa po 15 poena, dok je kod gostiju proednjačio Strahinja