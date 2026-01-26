Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Košarkaši Partizana su poebdili Igokeu sa 90:84 (19:18, 21:18, 22:21, 28:27) u meču 16 kola ABA lige.

Tim iz Republike Srpske je parirao šampionu regionalnog takmičenja, ali su ipak Beograđani uspeli da dođu do trijumfa. Bilo je daleko teže nego što čak i rezultat govori, ali budući da su pre dva dana crno-beli imali duel u Evroligi, gde su posle produžetka dobili Hapoel možda i bilo očekivano da energetski ne budu na visokom nivou. Najefikasiniji kod Partizana bili su Bruno Fernado i Sterling Braun sa po 15 poena, dok je kod gostiju proednjačio Strahinja
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Zvezdini košarkaši daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Zvezdini košarkaši daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Danas pre 1 sat
Pistonsi prejaki za Kingse, Kaningem nezaustavljiv za Sakramento

Pistonsi prejaki za Kingse, Kaningem nezaustavljiv za Sakramento

Sportske.net pre 2 sata
Željko Obradović ga želeo u Partizanu, crno-beli nisu uspeli da ga potpišu, a on sada dobio ugovor u NBA ligi!

Željko Obradović ga želeo u Partizanu, crno-beli nisu uspeli da ga potpišu, a on sada dobio ugovor u NBA ligi!

Telegraf pre 1 dan
Torcida napala Delije iz Republike Srpske kod Tuzle! 23 osobe povređene, uhapšena 93 navijača

Torcida napala Delije iz Republike Srpske kod Tuzle! 23 osobe povređene, uhapšena 93 navijača

Telegraf pre 1 dan
Ovo su imena aktera tuče između Torcide i Delija iz Republike Srpske: Stefanu iz Prijedora povređena kičma

Ovo su imena aktera tuče između Torcide i Delija iz Republike Srpske: Stefanu iz Prijedora povređena kičma

Telegraf pre 1 dan
Torcida prozivala Zvezdu i Delije posle sačekuše u BiH, "Demoni" ih kasnije ućutkali na Poljudu!

Torcida prozivala Zvezdu i Delije posle sačekuše u BiH, "Demoni" ih kasnije ućutkali na Poljudu!

Telegraf pre 1 dan
Jusuf Nurkić ispisao istoriju franšize! Niko nikad nije ovo uspeo da uradi

Jusuf Nurkić ispisao istoriju franšize! Niko nikad nije ovo uspeo da uradi

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

KošarkaPartizanRepublika SrpskaEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Politika pre 3 minuta
Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15…

Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača…“

Danas pre 1 sat
Zvezdini košarkaši daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Zvezdini košarkaši daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Danas pre 1 sat
Samuraji najbolji u Oberstdorfu: Japan osvojio zlato u timskom takmičenju na SP u ski letovima

Samuraji najbolji u Oberstdorfu: Japan osvojio zlato u timskom takmičenju na SP u ski letovima

Kurir pre 58 minuta