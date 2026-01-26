Mats Vilander: Đokoviću nedostaje samopoudanje protiv Alkaraza i Sinera

Polako ali sigurno, Novak Đoković "gazi" ka svojoj 25. grend slem tituli.

Posle odustajanja Jakuba Menšika zbog povrede, srpski teniser plasirao se direktno u četvrtfinale Australijan opena, a u toj fazi takmičenja rival će mu biti Lorenco Muzeti. Pred okršaj sa italijanskim teniserom koji je na programu u sredu, o šansama Đokovića u Melburnu, govorio je analitičar Mats Vilander. On je u kolumni za francuski "Ekip" analizirao Novakovu igru u dosadašnjem toku turnira, dok je takođe pričao o pritiscima sa kojima se Srbin suočava u