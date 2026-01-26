Patrijarh Porfirije u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu primio vaterpoliste

Patrijarh Porfirije danas je u Patrijaršijskom dvoru primio članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Kako je objavio na svom Instagram profilu, on je danas bio u ulozi domaćina vaterpolistima. "Sa najvećom radošću sam danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu bio domaćin našim zlatnim momcima, prvacima Evrope u vaterpolu", naveo je patrijarh Porfirije. Patrijarh je ranije uputio čestitku selektoru Urošu Stevanovići i srpskim "delfinima" povodom osvajanja prvog mesta i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka