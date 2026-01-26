Poslata je ponuda teška 28 miliona funti! Fulam želi da dovede napadača PSV-a Pepija

Kurir pre 5 minuta
Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da je ponuda za 23-godišnjeg američkog fudbalera manja od one koju je holandski klub tražio, oko 30 miliona funti, ali da u Fulamu veruju da će dogovor biti postignut.

Pepi je postigao osam golova u 15 utakmica u holandskom prvenstvu i još tri gola u pet utakmica u Ligi šampiona. Trener Fulama Marko Silva želi da dovede napadača, pošto se Rodrigo Munis oporavlja od operacije tetive, a prvotimcu Raulu Himenesu na kraju sezone ističe ugovor. Silva je potvrdio da će napadač Adama Traore napustiti klub nakon što je izostavljen iz jučerašnje utakmice protiv Brajtona (2:1). Fulam je razgovarao sa Mančester sitijem oko dovođenja Oskara
