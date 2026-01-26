Feler najbrži u slalomu u Kicbilu

Sportske.net pre 5 sati  |  Beta
Feler najbrži u slalomu u Kicbilu

Austrijski skijaš Manuel Feler pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Kicbilu.

Feler je pobedio rezultatom 1:40,60 minuta. Drugo mesto zauzeo je vodeći posle prve vožnje Švajcarac Loik Mejar, sa zaostatkom od 0,35 sekundi. Nemački skijaš Linus Štraser zauzeo je treće mesto sa 0,53 sekunde zaostatka. Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Finac Eduard Halberg, a šesti je bio Belgijanac Arman Maršan. Do danas vodeći u slalomu Norvežanin Atle Li Mekgrat nije završio prvu vožnju. Vođstvo u disciplini preuzeo je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Neverovatno je šta radi ova devojka! Šifrin osvojila rekordni deveti kristalni globus u slalomu

Neverovatno je šta radi ova devojka! Šifrin osvojila rekordni deveti kristalni globus u slalomu

Kurir pre 2 minuta
Austrijski skijaš Manuel Feler pobednik slaloma u Kicbilu

Austrijski skijaš Manuel Feler pobednik slaloma u Kicbilu

Telegraf pre 56 minuta
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Neverovatno je šta radi ova devojka! Šifrin osvojila rekordni deveti kristalni globus u slalomu

Neverovatno je šta radi ova devojka! Šifrin osvojila rekordni deveti kristalni globus u slalomu

Kurir pre 2 minuta
Derbi po ukusu Intera: Roma i Milan podelili bodove

Derbi po ukusu Intera: Roma i Milan podelili bodove

Kurir pre 47 minuta
Austrijski skijaš Manuel Feler pobednik slaloma u Kicbilu

Austrijski skijaš Manuel Feler pobednik slaloma u Kicbilu

Telegraf pre 56 minuta
Poslata je ponuda teška 28 miliona funti! Fulam želi da dovede napadača PSV-a Pepija

Poslata je ponuda teška 28 miliona funti! Fulam želi da dovede napadača PSV-a Pepija

Kurir pre 1 sat
Eliminisana aktuelna šampionka Australijan opena: Prošle godine je izbacila Danilović, a sad ređa čuda

Eliminisana aktuelna šampionka Australijan opena: Prošle godine je izbacila Danilović, a sad ređa čuda

Nova pre 2 sata