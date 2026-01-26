Feler najbrži u slalomu u Kicbilu

Austrijski skijaš Manuel Feler pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Kicbilu.

Feler je pobedio rezultatom 1:40,60 minuta. Drugo mesto zauzeo je vodeći posle prve vožnje Švajcarac Loik Mejar, sa zaostatkom od 0,35 sekundi. Nemački skijaš Linus Štraser zauzeo je treće mesto sa 0,53 sekunde zaostatka. Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Finac Eduard Halberg, a šesti je bio Belgijanac Arman Maršan. Do danas vodeći u slalomu Norvežanin Atle Li Mekgrat nije završio prvu vožnju. Vođstvo u disciplini preuzeo je