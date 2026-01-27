Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali Beč rezultatom 108:99 (34:23, 26:24, 21:22, 27:30) u poslednjem meču 16. kola grupe B ABA lige.

Utakmica koja je odigrana u dvorani „Aleksandar Nikolić“ bila je praktično odlučena već nakon prvog poluvremena koje je pripalo domaćoj ekipi rezultatom 60:47. Ovo je peta uzastopna pobeda Crvene zvezde u svim takmičenjima, a narednu utakmicu će izabranici trenera Saše Obradovića odigrati u petak 30. januara protiv Dubaija (20 časova) u okviru 25. kola Evrolige. Nakon poprilično ujednačenog početka utakmice dveju ekipa, Zvezda se prvi put odvojila na pristojniju