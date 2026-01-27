Milan Glušac: Mislim da još nismo svesni šta smo uradili

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac izjavio je da je osvajanje zlata na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu neverovatan osećaj i da smatra da on i njegovi saigrači još uvek nisu svesni uspeha koji su postigli. – Neverovatan osećaj, kao da sanjam i da se nisam budio čitavog dana.

Mislim da još nismo svesni šta smo uradili i da ćemo to biti tek za par meseci – naveo je Glušac za Radio-televiziju Srbije (RTS). Reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u nedelju u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu pobedila selekciju Mađarske 10:7. Glušac je rekao da su on i njegovi saigrači loše započeli prvenstvo, potcenivši selekciju Holandije u prvoj utakmici šampionata. – Nismo otvorili najbolje. Mučili smo se sa Holanđanima, ali