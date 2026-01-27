Snimak stravičnog sudara kod Temišvara: Poginulo sedam navijača grčkog PAOK-a

Snimak teškog sudara, u kojem je poginulo sedam navijača grčkog fudbalskog kluba PAOK, pojavio se danas u javnosti, a prikazuje trenutak tragedije koja se dogodila na zapadu Rumunije, u blizini Temišvara.

U nesreći je, prema saopštenju rumunske policije, život izgubilo ukupno sedam osoba, dok su tri povređene, od kojih dve teško. Do sudara je došlo kada su se kamion i kombi, u kojem se nalazilo deset navijača PAOK-a, sudarili na putu ka Francuskoj, gde su putovali na utakmicu Lige Evrope između PAOK-a i Liona, prenosi grčki list Katimerini.