RTS: Tri osobe teško povređene u sudaru četiri automobila kod Bačke Topole

Tri osobe su teško povređene u sudaru četiri automobila večeras na auto-putu Novi Sad - Subotica, javila je Radio-televizija Srbije.

Nesreća se dogodila oko 19.40, a nakon intervencije vatrogasaca, hitna pomoć je prevezla povređene u subotičku bolnicu. Prema informacijama iz bolnice, najmanje tri lica koja su povređena su u teškom stanju. Deonica auto-puta kod Bačke Topole je blokirana za saobraćaj, pa se vozila kod petlje Feketić preusmeravaju na regionalni put. Za sada je poznato da je u nesreći učestvovalo jedno vozilo sa austrijskim registarskim oznakama, a preostala su bila sa srpskim