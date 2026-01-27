U Kijev stiglo 76 generatora iz strateških rezervi EU

Prvih 76 generatora za hitne slučajeve iz strateških rezervi Evropske unije stiglo je u Kijevsku oblast, odnosno u grad Kijev i Kropivnicki, prenosi danas Ukrinform.

List navodi da je to deo prve serije od 447 generatora koji će doći u Ukrajinu, kao i da će ostali generatori biti raspoređeni među zajednicama na prvoj liniji fronta. "Ukupno je Mehanizam civilne zaštite EU obezbedio preko 10.000 generatora od početka invazije velikih razmera“, rekla je ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova. Ona je kazala da je od početka ruske invazije 2022. godine, EU pomogla Ukrajini sa 190 milijardi evra. Zamenica ukrajinskog ministra