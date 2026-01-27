PAOK se oprostio od svojih navijača: Njihove duše će zauvek počivati pod krilima dvoglavog orla

Fudbalski klub PAOK i predsednik Ivan Savidis oprostili su se od navijača koji su poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji. Povređenima su poželeli brz oporavak, uz obećanje da neće ostati sami. Predstavnici uprave kluba, fudbaleri i trener Razvan Lučesku položili su cveće ispred Stadiona "Tumba".

Velika tragedija pogodila je danas PAOK i sve njegove pristalice. Sedam navijača grčkog kluba je poginulo, a trojica su povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, kada se minibus kojim su putovali za Lion sudario sa kamionom. Nesreća se dogodila na oko 60 kilometara od granice Srbije i Rumunije, u blizini Temišvara. Navijači su putovali iz Grčke za Francusku na utakmicu osmog kola Lige Evrope između Liona i PAOK-a. Solunski klub se zvaničnim saopštenjem,