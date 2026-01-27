PAOK se oprostio od svojih navijača: Njihove duše će zauvek počivati pod krilima dvoglavog orla

RTS pre 16 minuta
PAOK se oprostio od svojih navijača: Njihove duše će zauvek počivati pod krilima dvoglavog orla

Fudbalski klub PAOK i predsednik Ivan Savidis oprostili su se od navijača koji su poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji. Povređenima su poželeli brz oporavak, uz obećanje da neće ostati sami. Predstavnici uprave kluba, fudbaleri i trener Razvan Lučesku položili su cveće ispred Stadiona "Tumba".

Velika tragedija pogodila je danas PAOK i sve njegove pristalice. Sedam navijača grčkog kluba je poginulo, a trojica su povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, kada se minibus kojim su putovali za Lion sudario sa kamionom. Nesreća se dogodila na oko 60 kilometara od granice Srbije i Rumunije, u blizini Temišvara. Navijači su putovali iz Grčke za Francusku na utakmicu osmog kola Lige Evrope između Liona i PAOK-a. Solunski klub se zvaničnim saopštenjem,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Lesor se oglasio nakon užasa u Rumuniji: Košarkaš uputio poruku posle smrti navijača PAOK-a!

Lesor se oglasio nakon užasa u Rumuniji: Košarkaš uputio poruku posle smrti navijača PAOK-a!

Hot sport pre 16 minuta
Andrija Živković se oglasio posle strašne tragedije: Kapiten PAOK-a doveo ekipu na mesto velike tuge

Andrija Živković se oglasio posle strašne tragedije: Kapiten PAOK-a doveo ekipu na mesto velike tuge

Mondo pre 31 minuta
Horor! Vozilo sa navijačima se raspalo u paramparčad: Šta se dogodilo tri sekunde pre tragedije?! Vozač nije kočio...

Horor! Vozilo sa navijačima se raspalo u paramparčad: Šta se dogodilo tri sekunde pre tragedije?! Vozač nije kočio...

Kurir pre 1 sat
VIDEO TRAGEDIJE kod granice – U stravičnom sudaru POGINULO SEDAM OSOBA

VIDEO TRAGEDIJE kod granice – U stravičnom sudaru POGINULO SEDAM OSOBA

Sandžak haber pre 1 sat
Od kamiona ostale samo krhotine razbacane svuda po putu. Pojavili se snimci vozila u kom je 7 navijača izgubilo život u…

Od kamiona ostale samo krhotine razbacane svuda po putu. Pojavili se snimci vozila u kom je 7 navijača izgubilo život u stravičnom sudaru (video)

Dnevnik pre 46 minuta
Rumunija: Poginulo sedam navijača Paoka, tri osobe povređene (VIDEO)

Rumunija: Poginulo sedam navijača Paoka, tri osobe povređene (VIDEO)

RTV pre 2 sata
Policija iznela sve detalje tragične pogibije 7 navijača: Ima još povređenih, službe ne mrdaju sa lica mesta

Policija iznela sve detalje tragične pogibije 7 navijača: Ima još povređenih, službe ne mrdaju sa lica mesta

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalGrčkaPAOKLionRumunijaLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

KK Borac objasnio zbog čega je uklonjena zastava sa likovima legendi čačanske košarke

KK Borac objasnio zbog čega je uklonjena zastava sa likovima legendi čačanske košarke

Danas pre 42 minuta
Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 1 sat
Đoković igra protiv “stare mušterije“ za polufinale Australijan opena: Kako Muzeti može da zapreti?

Đoković igra protiv “stare mušterije“ za polufinale Australijan opena: Kako Muzeti može da zapreti?

Danas pre 1 sat
Vanja Marinković uspešno operisan u Finskoj

Vanja Marinković uspešno operisan u Finskoj

Danas pre 2 sata
Jubilej na Marakani: Stanković protiv Selte ispisuje istoriju u Zvezdi!

Jubilej na Marakani: Stanković protiv Selte ispisuje istoriju u Zvezdi!

Hot sport pre 1 minut