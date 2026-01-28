Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Rukometaši Hrvatske savladali su seelkcije Slovenije rezultatom 29:25 u derbiju dana Grupe 2 Evropskog prvenstva i tako se približili plasmanu u polufinale.

Za taj uspeh će im biti potrebna pobeda protiv Mađarske u poslednjem kolu glavne faze takmičenja (sreda 18 časova). Hrvatska je bila u konstantnoj prednosti, ali je Slovenija uspela da izjednači rezultat u 42. minutu utakmice (19:19). Ipak, od tog trenutka glavnu reč u napadu Hrvatske preuzima nezaustavljivi Tin Lučin koji svoju selekciju vodi na korak od plasmana u borbu za medalje. U redovima Hrvatskenajefikasniji su bili Tin Lučin sa sedam i David Mandić sa šest