Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 52 minuta  |  A. Pavlović
Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Rukometaši Hrvatske savladali su seelkcije Slovenije rezultatom 29:25 u derbiju dana Grupe 2 Evropskog prvenstva i tako se približili plasmanu u polufinale.

Za taj uspeh će im biti potrebna pobeda protiv Mađarske u poslednjem kolu glavne faze takmičenja (sreda 18 časova). Hrvatska je bila u konstantnoj prednosti, ali je Slovenija uspela da izjednači rezultat u 42. minutu utakmice (19:19). Ipak, od tog trenutka glavnu reč u napadu Hrvatske preuzima nezaustavljivi Tin Lučin koji svoju selekciju vodi na korak od plasmana u borbu za medalje. U redovima Hrvatskenajefikasniji su bili Tin Lučin sa sedam i David Mandić sa šest
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vaterpolistkinje Srbije bez šanse protiv Italije na Evropskom prvenstvu: za Top–8 sa Hrvaticama

Vaterpolistkinje Srbije bez šanse protiv Italije na Evropskom prvenstvu: za Top–8 sa Hrvaticama

Dnevnik pre 1 dan
Hrvati na korak do polufinala EP u rukometu: Ludnica u balkanskom derbiju, moćni Kauboji srušili Slovence

Hrvati na korak do polufinala EP u rukometu: Ludnica u balkanskom derbiju, moćni Kauboji srušili Slovence

Telegraf pre 1 dan
"Bog sve vidi i sve zna" Da li je heroj Hrvatske ovime pomenuo tuču sa Srbinom?

"Bog sve vidi i sve zna" Da li je heroj Hrvatske ovime pomenuo tuču sa Srbinom?

Mondo pre 2 sata
EP: Mađari izdržali i lansirali Hrvate na prvo mesto

EP: Mađari izdržali i lansirali Hrvate na prvo mesto

Sport klub pre 3 sata
EP - Sudije "pogurale" domaćina Švedsku, ali samo do boda, Mađari odigrali za Island i Hrvatsku

EP - Sudije "pogurale" domaćina Švedsku, ali samo do boda, Mađari odigrali za Island i Hrvatsku

Sportske.net pre 3 sata
Hrvatska ima otvoren put ka polufinalu Eura: Posle ove sporne odluke sudija sve im se poklopilo

Hrvatska ima otvoren put ka polufinalu Eura: Posle ove sporne odluke sudija sve im se poklopilo

Mondo pre 3 sata
Saga je gotova! Dominik Livaković ponovo u Dinamu

Saga je gotova! Dominik Livaković ponovo u Dinamu

Večernje novosti pre 3 sata

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoHrvatskaSlovenijaŠvedskaderbiMađarska

Sport, najnovije vesti »

Moneke oduševljen Novakom: Pravi navijač, slao mi glasovne poruke

Moneke oduševljen Novakom: Pravi navijač, slao mi glasovne poruke

Sport klub pre 17 minuta
Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Hrvatskoj pripao derbi dana na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 52 minuta
UŽIVO: Đoković čeka dva ženska četvrtfinala

UŽIVO: Đoković čeka dva ženska četvrtfinala

Sport klub pre 17 minuta
Real potpisao Marsela juniora

Real potpisao Marsela juniora

Sportske.net pre 1 sat
Pariz napravio veliko iznenađenje u Evroligi

Pariz napravio veliko iznenađenje u Evroligi

Danas pre 2 sata