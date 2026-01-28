Moneke oduševljen Novakom: Pravi navijač, slao mi glasovne poruke

Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Reči Novaka Đokovića stigle su iz Melburna do Beograda, a krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke oduševljen je što njegov tim ima podršku najvećeg tenisera svih vremena.

I ne samo to, Moneke je u svom podkastu Triple Threat Show otkrio i da se dopisivao s Đokovićem, čestim gostom na utakmicama crveno-belih. „On je neverovatan. Uvek mi šalje poruke posle velikih pobeda, pa čak i posle nekih poraza. Kad smo imali teške trenutke, rekao je: ‘Još verujemo u vas momci’. Stvarno je veliki navijač. Nije lažni. Kada je rekao da se znoji kad proverava rezultate, to je prava stvar”, rekao je Moneke i dodao: „Veliki pozdrav Novaku i vidimo se
