ZVEZDA I PARTIZAN NA SUPROTNIM STRANAMA ŽREBA: Niš spreman za Kup „Radivoj Korać“

Glas juga pre 2 sata
ZVEZDA I PARTIZAN NA SUPROTNIM STRANAMA ŽREBA: Niš spreman za Kup „Radivoj Korać“

Polufinalni mečevi na programu su u petak, 20. februara, dok je veliko finale zakazano za subotu, 21. februara.

Kuglice na žrebu izvlačili su Ognjen Dobrić, Aleksej Pokuševski, Asim Đulović i Aleksa Stanojević. U ime naslovnog sponzora, kompanije Mocart, prisutnima se obratio direktor marketinga Dejan Kosanović, istakavši da je Mocart treću godinu zaredom naslovni sponzor Kupa i da očekuje fer igru, punu dvoranu i uzbudljivu košarku u Nišu. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je Niš navikao na ulogu domaćina i da će i ove godine turnir biti organizovan na
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Žreb za Kup Koraća: Zvezda protiv Borca, FMP rival Partizanu

Žreb za Kup Koraća: Zvezda protiv Borca, FMP rival Partizanu

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Poznato ko će biti protivnik Borca u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća

Poznato ko će biti protivnik Borca u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća

Morava info pre 1 sat
Nikola Jokić dobio nagradu za najboljeg košarkaša Srbije, pogledajte ko je umesto njega primio nagradu

Nikola Jokić dobio nagradu za najboljeg košarkaša Srbije, pogledajte ko je umesto njega primio nagradu

Telegraf pre 2 sata
Održan žreb za Kup Koraća - Zvezda na Borac, Partizan protiv FMP-a

Održan žreb za Kup Koraća - Zvezda na Borac, Partizan protiv FMP-a

RTS pre 3 sata
Pakao za Partizan, Zvezdi lakši put do finala: Održan žreb za Kup Radivoja Koraća

Pakao za Partizan, Zvezdi lakši put do finala: Održan žreb za Kup Radivoja Koraća

Kurir pre 4 sati
Partizan na „pantere“ u Kupu Radivoja Koraća: Zvezda odbranu trofeja počinje od Čačana

Partizan na „pantere“ u Kupu Radivoja Koraća: Zvezda odbranu trofeja počinje od Čačana

Dnevnik pre 3 sata
Održan žreb za Kup Radivoja Koraća

Održan žreb za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanNišŽrebOgnjen DobrićAleksej Pokuševski

Sport, najnovije vesti »

Rukometaši Danske posle 14 godina ponovo postali prvaci Evrope

Rukometaši Danske posle 14 godina ponovo postali prvaci Evrope

Danas pre 1 sat
Rukometaši Hrvatske osvojili bronzu na EP

Rukometaši Hrvatske osvojili bronzu na EP

Danas pre 3 sata
Jovan Milošević ostao bez trenera

Jovan Milošević ostao bez trenera

Sportske.net pre 18 minuta
Gol sezone ostavio Pepa Gvardiolu bez teksta - i titule? Magija Dominika Solankea mogla bi da reši prvenstvo

Gol sezone ostavio Pepa Gvardiolu bez teksta - i titule? Magija Dominika Solankea mogla bi da reši prvenstvo

Mondo pre 18 minuta
Hrvatski rukometaši postavili ultimatum: Tompson ili nema dočeka

Hrvatski rukometaši postavili ultimatum: Tompson ili nema dočeka

Sport klub pre 8 minuta