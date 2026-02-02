Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Hapoel?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel u 26. kolu Evrolige.

Crveno-beli su u odličnoj seriji od četiri pobede u Evroligi i uoči ovog meča su blagi favoriti. Hapoel je sa druge strane u seriji poraza u elitnom takmičenju (Partizan, Bajern), te im teško gostovanje dolazi u najtežem trenutku. Utakmica Crvena zvezda – Hapoel igra se u utorak 3. februara sa početkom od 20 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport 1 Premijum.