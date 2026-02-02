Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Hapoel?

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Hapoel?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel u 26. kolu Evrolige.

Crveno-beli su u odličnoj seriji od četiri pobede u Evroligi i uoči ovog meča su blagi favoriti. Hapoel je sa druge strane u seriji poraza u elitnom takmičenju (Partizan, Bajern), te im teško gostovanje dolazi u najtežem trenutku. Utakmica Crvena zvezda – Hapoel igra se u utorak 3. februara sa početkom od 20 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport 1 Premijum.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kad i gde možete gledati meč Makabi – Partizan?

Kad i gde možete gledati meč Makabi – Partizan?

Danas pre 2 sata
Hapoel se vraća u Bugarsku

Hapoel se vraća u Bugarsku

B92 pre 3 sata
Šta očekuje Crvenu zvezdu i Partizan u duplom kolu Evrolige?

Šta očekuje Crvenu zvezdu i Partizan u duplom kolu Evrolige?

Danas pre 3 sata
Partizan i dalje bez Vašingtona, Penjaroja raspoloženiji, ali zakopčan

Partizan i dalje bez Vašingtona, Penjaroja raspoloženiji, ali zakopčan

Sportske.net pre 4 sati
Partizan desetkovan: Penjaroja bez šestorice igrača ide na Makabi!

Partizan desetkovan: Penjaroja bez šestorice igrača ide na Makabi!

Hot sport pre 4 sati
Motiejunas brutalno iskren: „Uprava je uradila veliki posao, ovo je sjajan tim“

Motiejunas brutalno iskren: „Uprava je uradila veliki posao, ovo je sjajan tim“

Hot sport pre 3 sata
Pokuševski: "Prijao nam je period sa novi trenerom"

Pokuševski: "Prijao nam je period sa novi trenerom"

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaBajern

Sport, najnovije vesti »

„Dosta tog primitivnog neoustaštva“: Bivša hrvatska ministarka o nastupu Tompsona na dočeku rukometaša

„Dosta tog primitivnog neoustaštva“: Bivša hrvatska ministarka o nastupu Tompsona na dočeku rukometaša

Danas pre 12 minuta
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Crvenu zvezdu u Regionalnoj ligi

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Crvenu zvezdu u Regionalnoj ligi

RTS pre 2 minuta
Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana! Evo kada će to biti i koji meč Evrolige je u pitanju!

Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana! Evo kada će to biti i koji meč Evrolige je u pitanju!

Kurir pre 12 minuta
Da li će ga kazniti? Ronaldo bojkotovao meč, Mane matirao Borjana

Da li će ga kazniti? Ronaldo bojkotovao meč, Mane matirao Borjana

Sport klub pre 2 minuta
Pokuševski: Bolje je, prijao je ovaj period

Pokuševski: Bolje je, prijao je ovaj period

Sport klub pre 17 minuta