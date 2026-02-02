(Video) Hladan tuš za Nagetse: Jokićev učinak nije spasao Denver od poraza

Dnevnik pre 3 sata
(Video) Hladan tuš za Nagetse: Jokićev učinak nije spasao Denver od poraza

DENVER: Košarkaši Denvera izgubili su danas na svom terenu od ekipe Oklahome rezultatom 121:111 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Denvera bio je Pejton Votson sa 29 poena. Srpski košarkaš Nikola Jokić proveo je na terenu nešto više od 29 minuta, a za to vreme zabeležio je 16 poena, osam asistencija, sedam skokova i jednu ukradenu loptu. U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 34 poena, 13 asistencija i pet uhvaćenih lopti, dok je Kejson Volas dodao 27 poena. Košarkaši Oklahome se nalaze na prvom mestu na tabeli Zapadne konferencije
