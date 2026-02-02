Totalni sunovrat! Džek Griliš mora na operaciju!

Težak udarac za Džeka Griliša i Everton stigao je još 18. januara, na utakmici protiv Aston Vile, pošto je reprezentativac Engleske zadobio ozbiljnu povredu.

Već tada je bilo jasno da problem nije bezazlen, a prve procene govorile su o pauzi koja bi mogla da potraje sve do aprila. Međutim, nove informacije ne ulivaju optimizam. Sve su veće šanse da će krilni napadač morati na operativni zahvat zbog frakture stopala, što bi praktično značilo da je sezona za njega završena pre vremena. Takav scenario imao bi i dalekosežne posledice po njegov reprezentativni status, jer bi Griliš gotovo sigurno ostao bez prilike da se nađe