Zvezda protiv Hapoela napada plasman među šest najboljih na tabeli

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju Hapoel iz Tel Aviva u utakmici 26. kola Evrolige. Tok duela iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Zvezda duplo kolo igra u "Beogradskoj areni", a oba meča su protiv izraelskih predstavnika. Tim sa Malog Kalemegdana znatno je popravio formu u Evroligi i sada je na svega dve pobede zaostatka od lidera Fenerbahčea. Upisali su četiri pobede od čega su tri bile sa više od 100 ubačenih poena. Padali su rivali sa kojima je imala identičan skor i borila se za plej-in (Dubai, Virtus, Monako i Olimpija). Hapoel ne može da se pohvali odličnom formom, ali daleko od toga da